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Kastamonu'da tartıştığı oğlunu öldürdü
Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak "Oğlumu öldürdüm" diye kendisini ihbar etti.
- İHA
- 04.09.2020 - 09:15
Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'ne bağlı Kazıkkarabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan S.B. ile oğlu Selçuk Baltacıoğlu arasında tartışma yaşandı.
OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.
KENDİSİNİ İHBAR ETTİ
Bir süre sonra baba S.B., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ‘oğlunu öldürdüğü’ ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi baba S.B. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da tartıştığı oğlunu öldürdü