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    Kastamonu'da tartıştığı oğlunu öldürdü

    Evde tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs, polisi arayarak "Oğlumu öldürdüm" diye kendisini ihbar etti.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 09:15
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    Kastamonu'da tartıştığı oğlunu öldürdü

    Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'ne bağlı Kazıkkarabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan S.B. ile oğlu Selçuk Baltacıoğlu arasında tartışma yaşandı.

    OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

    Tartışmanın büyümesi üzerine baba S.B., eline geçirdiği bıçakla oğlu Selçuk Baltacıoğlu’nu bıçaklayarak öldürdü.

    Kastamonu da tartıştığı oğlunu öldürdü #1

    KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

    Bir süre sonra baba S.B., 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ‘oğlunu öldürdüğü’ ihbarında bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak evde incelemelerde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Cinayet şüphelisi baba S.B. ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kastamonu'da tartıştığı oğlunu öldürdü

    Kastamonu da tartıştığı oğlunu öldürdü #2

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