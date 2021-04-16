Kastamonu'da taşlı sopalı arazi kavgası: 6 yaralı

Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde akraba oldukları ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki grup, araçlarıyla sanayi sitesine geldi.

Burada araçlarından inen, yaklaşık 10 kişi birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ellerinde sopa ile bekleyen 5 kişi ile otomobilden inen diğer grubun birbirlerine saldırdı.

Kavga sırasında başına darbe alan bir kişinin yere yığıldığı, kadınların da kavgaya karıştığı ve iki grubun birbirini darbettiği görüldü.

Kastamonu'daki sopalı kavga kamerada VİDEO

6 YARALI, 4 GÖZALTI

Kadınların da karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan 4 kişi de polis tarafından gözaltına alındı.









