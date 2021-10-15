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    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

    11 farklı adrese eş zamanlı tefecilere yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda senet ve doküman ele geçirirken, 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 17:53
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    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kendilerinden talepte bulunan vatandaşlara yüksek faizle para ya da altın vermek suretiyle tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

    11 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi.

    5 TUTUKLAMA

    Operasyon sonucu gözaltına alınan toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılarken, adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama VİDEO

    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama #1

    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama #2

    Kastamonu’da tefeci operasyonu: 5 tutuklama #3

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