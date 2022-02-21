Kastamonu’da telefon dolandırıcısı, ormanlık alanda 32 saatte yakalandı

Adana’dan Kastamonu’ya gelen şüpheli şahıs, yaşlı bir çifti telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandırdı. Köyden çıkamayan şahıs, ormanlık alanda 32 saatte yakalandı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuçkuyucağı köyünde ikamet eden 81 yaşındaki S.K., 8 Şubat’ta kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından telefonla arandı.

Şüpheli şahıs, yaşlı çifte meydana gelen başka bir olaydan dolayı parmak izlerine ihtiyaç olduğunu ve jandarma personelinin evlerine gelerek evinde bulunan altın ve paraları vermesi gerektiğini söyledi.

Bu esnada eve gelen şahıslar, yaşlı çiftten 2 adet bilezik ve 8 bin 500 TL nakit para aldı.

ADANA’DAN KASTAMONU’YA GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı çift, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. JASAT Timi, şüpheli şahsın Adana’dan yolcu otobüsüyle Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geldiğini tespit etti. Yolculuk için farklı bir isim kullandığı öğrenilen şüphelinin, M.I. isimli şahıs olduğu belirlendi.

KÖYDEN ÇIKAMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen dolandırıcılık olayı sonrasında şüpheli şahsın, köyden kaçamayarak ormanlık alana doğru kaçtığı tespit edildi.

32 SAAT SONRA BOŞ KARAVANDA YAKALANDI

Şahsın kaçış güzergahında ayak izlerinden de yola çıkılarak Kastamonu İI Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Asayiş Timi, 2 Komando Timi, 2 Trafik Timi, 2 JASAT Timi, 2 KOM Timi, 1 İstihbarat Timi, 1 İz Takip Unsuru, 1 Arama Kurtarma Köpeği Unsuru ve 1 drone ekibi ile arazide ve kaçış güzergahlarında termal drone ile havadan, komando ve asayiş timleri ile yerden arama yapıldı. 32 saatlik arama sonucunda şüpheli M.I., olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede Sarı Kavak köyüne ait ormanlık arazide boş bir karavanda yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Jandarma ekiplerince M.I.’nın üzerinde yapılan aramada 2 adet altın bilezik, 8 bin 500 TL nakit para, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve 1 adet otobüs bileti ele geçirildi.

E TİPİ CEZAEVİNE KONULDU

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.I., karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Şüphelinin dolandırmış olduğu 2 adet altın bilezik ile 8 bin 500 TL nakit parası da yaşlı çifte teslim edildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞI UYARDI

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın altın ve paralarını kendilerini hakim, savcı, polis, jandarma gibi kimselere vermemeleri teslim etmemeleri böyle bir durumla karşılaştıklarında da derhal 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.