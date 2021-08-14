34 kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği Kastamonu'daki Ezine Çayı'nı tıkayan tomrukların köprüyü patlatma anı kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sele neden olan Ezine Çayı'nın taşma anları saniye saniye kaydedildi.

Çayın kenarındaki binalardan birinde yaşayan vatandaş, tomrukların çayla birlikte sürükleniş anlarını kayda aldı.

Şiddetli yağışla birlikte yükselen suda çok sayıda tomruk olduğu görülürken, köprü de 30 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tomrukların tıkamasıyla yıkıldı.

“GÖTÜRDÜ KÖPRÜYÜ; KAÇIN, KOŞUN”

Köprünün altındaki boşluğun kapanmasıyla çayın taştığı, sel suyunun cadde ve sokakları içine aldığı anlar anbean kameraya yansıdı.

Bu arada selin geldiğini fark eden caddedekilerin sağa sola panik içinde kaçtıkları da görüldü.

Görüntüyü çeken kişi ve yanındakilerin ise "Götürdü köprüyü; kaçın, koşun. Bu ne böyle? Allah'ım sen bizi koru" dedikleri duyuldu.

Kastamonu'da tomruklar köprüyü tıkadı VİDEO

ERDOĞAN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Ezine Çayı'nın taşmasına neden olan düz köprüye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilçede cuma namazının ardından yaptığı konuşmada dikkat çekti.

Erdoğan, "Helikopterde Adil Bakanıma söyledim; artık düz köprü değil kemer köprü ile de işte biliyorsunuz, bütün bu ağaçlar geliyor ve buraları tıkıyor. Mümkün olduğunca da betondan öte bunları inşallah taş köprü olarak da kemer köprüyü yapıp, bunların köprü altından gitmelerini de sağlamış olacağız. Bunun proje çalışmalarını da bakanlık şu anda yürütüyor." dedi.