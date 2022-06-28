Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

İçerisinde yolcu bulunan otobüs, kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 1 kişi ölürken 19 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.