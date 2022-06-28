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- Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı
Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı
İçerisinde yolcu bulunan otobüs, kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 1 kişi ölürken 19 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 28.06.2022 - 01:22
Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında, Kastamonu’dan Ankara’ya gitmek için saat 22.00 sıralarında yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı
Kazada 1’i ağır 19 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ekipler olay yerine geldi
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar hastane sevk edildi
İHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.