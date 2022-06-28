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    Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

    İçerisinde yolcu bulunan otobüs, kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 1 kişi ölürken 19 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 28.06.2022 - 01:22
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    Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı

    Kastamonu-Ankara çevreyolu Kurubenzinlik kavşağında, Kastamonu’dan Ankara’ya gitmek için saat 22.00 sıralarında yola çıkan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

    1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı

    Kazada 1’i ağır 19 kişi yaralanırken, ismi öğrenilemeyen yedek şoförün de hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Kastamonu da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı #1

    Ekipler olay yerine geldi

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kastamonu da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı #2

    Yaralılar hastane sevk edildi

    İHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı #3


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