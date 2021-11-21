Kastamonu'da traktör eve girdi faciadan dönüldü

Freni boşalan traktör, yol üzerindeki bir evin oturma odasına girdi. Traktör sürücüsü yola atlayarak kurtulurken, evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyünde sürücüsü öğrenilemeyen traktörün bir anda freni boşaldı.

Sürücü, traktörü durduramayınca aşağı atlamak zorunda kaldı.

OTURMA ODASINA GİRDİ

Hızla ilerleyen traktör, yol üzerinde bulunan bir evin duvarını yıkarak oturma odasına girdi.

YARALANMA YA DA CAN KAYBI OLMADI

Kazada traktör sürücüsü yara almadan kurtulurken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da freni boşalan traktör eve girdi, faciadan dönüldü VİDEO

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri ise, evde önlem aldı. Jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.













