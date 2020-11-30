Kastamonu'da traktör römorkunun altında kalan Damla hayatını kaybetti

Babası traktörün patlayan lastiğini değiştirdiği sırada devrilen römorkun altında kalan Damla Nur Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasan Şeyh köyü Tekke Mahallesi’nde, baba Sinan Çelik, 8 yaşındaki kızı Damla Nur ile birlikte ormanlık alana odun toplamaya gitti.

Sinan Çelik, traktörün römorkuna odun yükledikten sonra yola çıktı, ancak köye dönmek üzereyken traktörün lastiği patladı.

KIZI DEVRİLEN RÖMORKUN ALTINDA KALDI

Baba Çelik, engebeli yolda lastiği tamir etmeye çalıştığı sırada traktörden inen Damla ise çevresinde dolaşmaya başladı.

Bu sırada odun yüklü traktör römorku minik kızın üzerine devrildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Damla’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Damla'nın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak baba Sinan Çelik’i ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.