Kastamonu'da traktörden düşen sürücü öldü

Kastamonu'da Doğu çevre yolu Ahmet Dede Mezarlığı mevkiinde Cafer Somuncuoğlu idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki kanala düşen traktörün sürücüsü araçtan düşerek ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.