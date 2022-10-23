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    Kastamonu'da traktörün altında kalan çiftçi can verdi

    Devrekani ilçesinde tarla süren Ahmet Eyüpoğlu, traktörünün devrilmesi sonucunda sıkışarak hayatını kaybetti.
    • 23.10.2022 - 16:49
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    Kastamonu'da traktörün altında kalan çiftçi can verdi

    Kastamonu’nun Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyünde dehşet bir olay yaşandı.

    Yaşanan olayda, Ahmet Eyüpoğlu'nun, tarla sürdüğü sırada kullandığı traktör devirdi.

    Olay sırasında can verdi

    Devrilen traktörün altında kalan Ahmet Eyüpoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Eyüpoğlu'nun cenazesi Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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