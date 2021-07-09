Kastamonu'da tüfeğini temizlerken eşini öldürdü

İrfan Duman, av tüfeğini temizlerken silahın ateş almasıyla eşi Hediye Duman'ın ölümüne yol açtı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çevik köyünde yaşayan İrfan Duman, evde av tüfeğini temizlerken silah kazayla ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, İrfan Duman'ın yanında bulunan 38 yaşındaki eşi Hediye Duman'a isabet etti.

KAZARA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İrfan Duman'ın ihbarıyla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Hediye Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın evde yaptığı incelemeden sonra Duman'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

İrfan Duman gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.