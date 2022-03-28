Kastamonu'da uçurumdan düşen araçtaki şehit annesi ve babası yaralandı

Bozkurt ilçesinde Şehit Ömer Şenel'in babasının kullandığı cip kontrolden çıktı. Uçuruma yuvarlanan aracın içerisindeki şehit anne ve babası ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel kontrolündeki cip kontrolden çıktı.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen cip, yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

ŞEHİT ANNESİ VE BABASI YARALANDI

Şehit Ömer Şenel’in babası Cemal Şenel ile annesi Emine Şenel, geçirdikleri kazada yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CİP HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan Cemal Şenel ve Emine Şenel, Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen cip, traktör yardımıyla uçurumdan çıkartıldı.