Kastamonu'da yanan evde cansız beden bulundu

AA & Ensonhaber

Kastamonu merkez Esentepe Mahallesi'nde Turgut Çelik'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangının ardından inceleme yapan itfaiye ekipleri evde bir ceset buldu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

Cesedin evin sahibi Çelik'e ait olduğu tespit edildi.

Turgut Çelik'in cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Çelik'in yaklaşık 1 ay önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden emekli olduğu ve zaman zaman Esentepe Mahallesi'nde bulunan evine vakit geçirmek için geldiği öğrenildi.