Kastamonu'da yangında mahsur kalan anne kurtarıldı

Alevler içerisinde kalan 2 katlı ahşap ev küle dönerken, yangın sırasında evde bulunan Ayşe Korkmaz'ı köylüler kurtardı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Metin ve Salih Korkmaz kardeşlere ait evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın bir anda bütün evi sardı.

KÖYLÜLER YARDIMINA KOŞTU

Bu sırada evde bulunan Metin ve Salih Korkmaz'ın anneleri Ayşe Korkmaz, yangında mahsur kaldı.

Korkmaz, köylülerin yardımı ile evden çıkarıldı.

İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Köyde paniğe neden olan yangın sonrası iki katlı ahşap ev kül oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.









