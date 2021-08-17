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Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.