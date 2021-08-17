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- Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
- İHA
- 17.08.2021 - 07:24
- Güncelleme : 17.08.2021 - 09:08
Kastamonu-Tosya karayolu Doğu çevre yolunda, Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile Nihat T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazayı gören tır şoförü 38 yaşındaki Salim Y. ise yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi.
12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ASFALTA SAVRULDU
Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı D. idaresindeki otomobil, tırın altına girdi.
Kazada, baba Satı D. otomobil içerisinde sıkışırken, 12 yaşındaki Umut D. otomobilden fırlayarak asfalta savruldu.
Feci kazada baba Satı D. ve oğlu Umut D. olay yerinde hayatını kaybetti.
TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar Hüseyin E. (23), Murat Ç. (30) ve Nihat T. (42), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.