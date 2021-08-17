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    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    3 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında baba ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 07:24
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:08
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    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    Kastamonu-Tosya karayolu Doğu çevre yolunda, Hüseyin E. idaresindeki otomobil ile Nihat T. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

    Kazayı gören tır şoförü 38 yaşındaki Salim Y. ise yolda durarak başka kazalar olmaması için önlem almak istedi.

    12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ASFALTA SAVRULDU

    Bu sırada kazayı fark edemeyen Satı D. idaresindeki otomobil, tırın altına girdi.

    Kazada, baba Satı D. otomobil içerisinde sıkışırken, 12 yaşındaki Umut D. otomobilden fırlayarak asfalta savruldu.

    Feci kazada baba Satı D. ve oğlu Umut D. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #1

    TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralılar Hüseyin E. (23), Murat Ç. (30) ve Nihat T. (42), ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #2

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

    Kastamonu-Ankara karayolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #3

    Kastamonu’da yardım için duran tıra otomobil çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #4

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