İlçede yağışların etkili olması nedeni ile derelerden akan çamurlu su denize karıştı.

Bölgede felaketler peş peşe geliyor.

Kastamonu'da yaşanan 2 sel felaketinin ardından, dün etkili olan yağışlar yeni bir korkuya neden oldu.

İlçede derelerin taşmasıyla birlikte onlarca can kaybı yaşanırken, çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi.

ÇAMURLU SU DENİZE KARIŞIYOR

Sağanak yağışlar ile birlikte derelerden akan çamurlu suyun, Abana, Çatalzeytin ve İnebolu sahilinden Karadeniz'e karıştığı görüldü.

DOĞAL MENDİREĞİN BOYU 150 METREYE ULAŞTI

Denize ulaşan çamurlu su nedeni ile sahil şeridi kahverengiye bürünürken, Çatalzeytin’de Akçay Deresi'nden sel sularıyla akan malzemeler ise Karadeniz’de doğal mendirek oluşturdu.

Yaklaşık 150 metre boyundaki doğal mendirek görenleri şaşırttı.





"150 METREYE YAKIN DOĞAL MENDİREK OLUŞTU"

Akçay'dan akan su sebebiyle denizi çamurla kaplandığını söyleyen Tamer Çetin isimli vatandaş, “Sel felaketinin oluşturmuş olduğu Akçay bölgesinde aşağı yukarı 150 metreye yakın doğal mendirek oluştu. Denizimiz masmaviydi. Geçmiş yıllarda masmavi olan denizimizde herkes denize giriyordu. Ama Akçay bölgesinde yine zamanla yağışlar oluyor. Bu yüzden de Akçay’ın bütün bulanıklığı, çamuru, mili masmavi olan denizi çamura çevirdi.” dedi.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından denizde doğal mendirek oluştu VİDEO









"DALGANIN BOYLARI 4-5 METRE YÜKSELİYOR"

Fırtına nedeniyle denizde dalga boylarının yüksek olduğunu ifade eden Çetin, “Bölgemizde zaman zaman sağanak yağış etkili oluyor. Akçay Deresi'nden akan çamur ne yazık ki denizimizi çamur haline getirdi. Karadeniz’de görüldüğü üzere fırtınadan dolayı dalga yüksek. Bazen bölgemizde fırtına çıkıyor, bunun akabinde de dalganın boyları 4-5 metreye kadar yükseliyor. Zaman zaman dalgalar yolumuza kadar çıkıyor. Bu dalgalar ne yazık ki sahilimize de zarar veriyor.” diye konuştu.



