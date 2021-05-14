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    Kastamonu'da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi

    70 yaşındaki yaşlı adamın yalnız yaşadığı evde, yangın çıktı. Yangın sonrası ev çökerken, yaşlı adam hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 17:19
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    Kastamonu'da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören köyünde Hamdi Demir'e (70) ait tek katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri fark eden köylüler, hemen itfaiyeye haber verdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ahşap ev, çöktü.

    Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

    Kastamonu da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi #1

    YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Evin enkazına giren ekipler, yalnız oturan Hamdi Demir'in cansız bedeni ile karşılaştı.

    Bir gözünün görmediği öğrenilen Demir'in cansız bedeni, savcının yangın yerindeki incelemesinin ardından enkazdan çıkarılarak, hastane morguna kaldırıldı.

    Ekipler, yangına ilişkin inceleme başlattı.

    Kastamonu da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi #2

    Kastamonu da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi #3

    Kastamonu da yaşlı adam, yangın sonrası çöken evde can verdi #4

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