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    Kastamonu’da yaşlı kadın hastane yolunda öldü

    Hastaneye gittiği sırada yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
    • 27.05.2022 - 13:15
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    Kastamonu’da yaşlı kadın hastane yolunda öldü

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne muayene olmak için gelen 70 yaşındaki Halime Ünal, yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı Halime Ünal, yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi.

    Yaşlı kadın kurtarılamadı

    İHA’nın haberine göre ilk müdahalesi yapılan Ünal, hastaneye kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaşlı kadının cenazesi, hastanenin morguna kıldırıldı.


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