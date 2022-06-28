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    Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

    Kastamonu'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü tarlaya yuvarlandı. Kazada yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yolcu yaralandı.
    • 28.06.2022 - 00:05
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    Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı

    Gece saatlerinde Kastamonu çevre yolunda meydana gelen olayda, Kastamonu'dan Konya'ya giden yolcu otobüsünün sürücüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otobüs, yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yedek şoför hayatını kaybetti, 1'i ağır 19 yaralı

    DHA'nın haberine göre, olay yerinde yapılan ilk incelemede yedek şoförün hayatını kaybettiği, 1'i ağır 19 yolcunun da yaralandığı tespit edildi.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 19 yaralı #1

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