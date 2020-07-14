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- Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
- AA
- 14.07.2020 - 09:30
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURULACAK
Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.