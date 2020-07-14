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    Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 09:30
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    Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

    İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.

    Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    SORUŞTURULACAK

    Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı #1

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