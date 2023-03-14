Kastamonu'daki bir AVM'de yaşanan tartışma cinayetle bitti Kastamonu'daki bir alışveriş merkezinin kafeteryasında tartıştığı Erdal Kabasakal tarafından tabancayla vurulan D.Y. yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde bulunan AVM'nin kafeteryasında dehşet dolu anlar yaşandı. Erdal Kabasakal (36) ve D.Y. (27) kafeteryada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belinden tabancasını çıkaran D.Y., çevredekilerin korku dolu bakışları arasında ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Kabasakal kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli bölgeden uzaklaştı. Hayatını kaybetti Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabasakal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Olay sonrası D.Y. polise giderek teslim oldu.