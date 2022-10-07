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    Kastamonu'daki düğün yemeğinden 35 kişi zehirlendi

    İnebolu ilçesinde düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen, aralarında damadın da bulunduğu 35 kişi karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 07.10.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 11:57
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    Kastamonu'daki düğün yemeğinden 35 kişi zehirlendi

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki düğünde ikram edilen yemek, davetlileri zehirledi.

    Doğanören köyünde yaşayan damat Mehmet Akgüney, düğününe gelen davetlilere pilav üstü tavuk ikram etti. Aynı yemekten, gelinin yaşadığı Akgüney köyündeki misafirlere de ikram edildi.

    35 kişi zehirlendi

    Bir süre sonra damat ile 35 davetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle İnebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Kastamonu daki düğün yemeğinden 35 kişi zehirlendi #1

    “Vefat meydana gelmedi”

    İlçede yaşanan olayla ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İnebolu ilçesine bağlı Akgüney ve Doğanören köylerinde ikamet etmekte olan vatandaşların Akgüney köyü Fidipse Mahallesi’nde yapılan düğün merasimine katıldığı, düğünde ikram edilen tavuk ve pilavın Doğanören köyünde hazırlanmış olduğu ve bunların tüketimi sonrasında bulantı ve kusma şikayetleri ile 35 kişinin İnebolu Devlet Hastanesi aciline başvurduğu tespit edilmiştir.

    Başvuran 35 kişinin tedavileri İnebolu Devlet Hastanesi’nde yapılmış olup şifa ile taburcu edilmişlerdir. Olayda sevk ve yoğun bakım ihtiyacı görülmemiştir. Vefat meydana gelmemiştir.

    Kastamonu daki düğün yemeğinden 35 kişi zehirlendi #2

    "Şebeke suyundan numune alındı"

    Başvuran hastalardan alınan öyküden bahsedildiği gibi yemekten şüphe duyulmuş olup, İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Doğanören köyü köy çeşmesi ve Akgüney köyü şebeke suyundan su numuneleri alınıp Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Sonuç beklenmektedir. Durum Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlık yetkililerince sabaha kadar koordineli bir şekilde takip edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


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