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    Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu

    Kastamonu Küre'de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'tan çıktı.
    • 12.07.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 23:52
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    Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu

    Dün Sinop'un İnceburun mevkisinde meydana gelen olayda, bölgedekilerin cansız bedeni fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi.

    Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

    Cesedin Recep Bakırcı'ya ait olduğu tespit edildi

    Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi.

    Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

    Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu VİDEO

    Kastamonu daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu #1

    Hacca giden babasını yolcu etmek için köye gelmiş, selde kaybolmuştu

    İHA'nın haberine göre, Recep Bakırcı babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

    Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı.

    Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

    Kastamonu daki selde kaybolan gencin cansız bedeni 16 gün sonra bulundu #2

     


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