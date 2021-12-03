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- Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi
Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi
Küre ilçesinde bir ahşap evdeki sobadan çıkan kıvılcım, odunları tutuşturarak alevlendi. Yan eve sıçrayan alevler, iki evi de kullanılamaz hale getirdi.
- İHA
- 03.12.2021 - 16:24
- Güncelleme : 03.12.2021 - 16:38
Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyündeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı.
Evdeki sobadan çıkan kıvılcımların odunları tutuşturması sonucu alevler büyüdü.
YANGIN BAŞKA BİR EVE SIÇRADI
Ahşap evin hemen bitişiğindeki Sabri Canbaz'a (73) ait iki katlı eve sıçrayan alevler, yangını daha da büyüttü.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı.
Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi VİDEO
EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında tek katlı ahşap ev ve yanında bulunan ev adeta küle döndü. Yangında şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı bildirildi.
Jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.