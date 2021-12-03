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    Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi

    Küre ilçesinde bir ahşap evdeki sobadan çıkan kıvılcım, odunları tutuşturarak alevlendi. Yan eve sıçrayan alevler, iki evi de kullanılamaz hale getirdi.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 16:38
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    Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi

    Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Kayadibi köyündeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

    Evdeki sobadan çıkan kıvılcımların odunları tutuşturması sonucu alevler büyüdü.

    YANGIN BAŞKA BİR EVE SIÇRADI

    Ahşap evin hemen bitişiğindeki Sabri Canbaz'a (73) ait iki katlı eve sıçrayan alevler, yangını daha da büyüttü.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı.

    Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi VİDEO

    Kastamonu daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi #1

    EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında tek katlı ahşap ev ve yanında bulunan ev adeta küle döndü. Yangında şans eseri ölen veya yaralananın olmadığı bildirildi.

    Jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Kastamonu daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi #2

    Kastamonu daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi #3

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