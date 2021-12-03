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Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi

Kastamonu'daki sobadan çıkan kıvılcım iki evi küle çevirdi

Küre ilçesinde bir ahşap evdeki sobadan çıkan kıvılcım, odunları tutuşturarak alevlendi. Yan eve sıçrayan alevler, iki evi de kullanılamaz hale getirdi.