Euro
8.5456
0.16%
Dolar
7.0682
-0.07%
Altın
417.91
0.35%
Borsa
1.535
0%
Bitcoin
336.900
21.06%
EXEN Coin
16.04
3.48%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Kastamonu'daki yangın, evlere sıçradı

    Gece saatlerinde ormanlık alanda başlayarak yayılan yangın, bölgedeki 3 eve de sıçrayınca 2 köy, tedbir amaçlı boşaltıldı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'daki yangın, evlere sıçradı

    Gece saat 02.00 sıralarında Kastamonu'nun Abana ilçesi Çayırcık Mahallesi'nde aniden çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle enerji nakil hatlarına sıçradı.

    Nakil hatlarındaki kısa devre sonucu çevreye sıçrayan yangında arkların tutuşturması sonucu ormanlık alan ve evler tutuştu.

    Halen devam eden Hacıveli Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev tamamen yandığı belirlendi.

    KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

    Yangına Abana, Bozkurt Çatalzeytin Türkeli İnebolu ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ve Orman İşletmeye ait arazözler müdahalelerini sürdürürken yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

    Kastamonu'daki yangın, evlere sıçradı VİDEO


    Kastamonu daki yangın, evlere sıçradı #1

    TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

    Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 mahalledeki evler boşaltılırken, yangının sıçrama ihtimali bulunan Çampınar, Kadıyusuf ve Yeşilyuva köylerinin de tedbir amaçlı boşaltılabileceği öğrenildi.

    Kastamonu daki yangın, evlere sıçradı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir