Gece saatlerinde ormanlık alanda başlayarak yayılan yangın, bölgedeki 3 eve de sıçrayınca 2 köy, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Gece saat 02.00 sıralarında Kastamonu'nun Abana ilçesi Çayırcık Mahallesi'nde aniden çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle enerji nakil hatlarına sıçradı.

Nakil hatlarındaki kısa devre sonucu çevreye sıçrayan yangında arkların tutuşturması sonucu ormanlık alan ve evler tutuştu.

Halen devam eden Hacıveli Mahallesi'ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev tamamen yandığı belirlendi.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Yangına Abana, Bozkurt Çatalzeytin Türkeli İnebolu ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ve Orman İşletmeye ait arazözler müdahalelerini sürdürürken yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Kastamonu'daki yangın, evlere sıçradı VİDEO











TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 mahalledeki evler boşaltılırken, yangının sıçrama ihtimali bulunan Çampınar, Kadıyusuf ve Yeşilyuva köylerinin de tedbir amaçlı boşaltılabileceği öğrenildi.



