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    Kastamonu'daki yaşlı adam dolandırıcıların ağına düştü

    Bir vatandaş, "Seni dolandırıcılardan kurtaracağız" diyerek banka hesap bilgilerini ele geçiren sahte polislere, 88 bin lirasını kaptırdı.
    • 20.05.2022 - 16:54
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    Kastamonu'daki yaşlı adam dolandırıcıların ağına düştü

    Kastamonu'da yaşayan Recep Y. isimli yaşlı adam kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü.

    İHA'nın haberine göre; Recep Y.'ye banka bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiğini söyleyen şahıslar, kendisini kurtaracaklarını söyleyip, banka hesabı bilgilerini istedi.

    Yaşlı adam, banka hesabı bilgilerini, şifrelerini ve gelen doğrulama mesajlarını şahıslara verdi.

    Adına kredi çektiler

    Daha sonra şahıslar, internet bankacılığı hesabına giriş yaparak Recep Y. adına 68 bin TL kredi çekti.

    Recep Y.'nin hesabında bulunan 20 bin TL'yi de kendi hesaplarına aktardı.

    88 bin lira dolandırıldığını bankada öğrendi

    Daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayan Recep Y. durumdan şüphelenerek bankaya gitti. Bankada durumu anlatan Recep Y., adına 68 bin TL kredi çekildiğini ve hesabındaki 20 bin TL ile birlikte toplam 88 bin TL'nin başka bir hesaba gönderildiğini öğrendi.

    İhbar üzerine bankaya gelen polis ekipleri, bankalarda yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere Recep Y.'yi polis merkezine götürdü. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    "Şifrelerimi istediler, 'mesajları bana söyle' dediler"

    Telefonla kendisini arayan şahısların polis olduklarını söylediğini ve dolandırıcılara banka şifrelerini verdiğini söyleyen Recep Y., "Bana, 'Seni dolandırmaya çalışmışlar. Biz seni onlardan kurtarmak için olayı araştırıyoruz. Çayını içmeye geleceğiz' dediler. Benden bilgi istediler, '24 ay vadeli 50 bin ve 18 bin TL kredi çektim, seni dolandırıyorlar. Biz seni kurtarmak için yapıyoruz' dediler. Bu paralar çekildi mi, çekilmedi mi bilmiyorum. Bunlar hep öğleden sonra oldu. Kredi çekmişler, bunların hiçbirinden benim haberim yok. Şifrelerimi istediler, 'Mesajları bana söyle' dediler. Kandırıldım" dedi.

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