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    Kastamonulu Aziz kalbine yenik düştü

    Caddede yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • 06.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:53
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    Kastamonulu Aziz kalbine yenik düştü

    Kastamonu’nun Safalan Caddesi’nde yürürken bir anda fenalaşıp yere yığılan Aziz Efe K. (14), sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede yapılan ilk incelemelerde Aziz'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Kurtarılamadı

    Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve kick boks sporcusu olduğu öğrenilen Aziz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    İHA'nın haberine göre Aziz'in cenazesi öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Kastamonulu Aziz kalbine yenik düştü VİDEO

    "Daha küçücük çocuktu"

    Olayı anlatan esnaf Nazmi Dalbaz, "Dün saat 13.10'da müşteriler vardı, alışveriş yapıyorlardı. O esnada dışarıda bir gürültü oldu dışarı çıktık ve baktık. Bir kişi yüz üstü düşmüştü, üzerinde üniformalar vardı. Öğrenci olduğu belliydi, o arada dükkanın önü kalabalıklaştı. Bir vatandaş 'soğan var mı' diye sordu. Soğanı koklattıktan sonra biraz kendine geldi. Yandaki yufkacı dükkanı ambulansı çağırdı, ambulans sedyeyle aldı. Akşam polis geldi ifademizi de verdik. Çocuk Samsun’a sevk edildi. Sabaha karşı da vefat ettiğini duyduk. 14 yaşındaki bir küçük çocuktu. Çok üzüldük, hepimizin çocuğu var." dedi.

    Kastamonulu Aziz kalbine yenik düştü #1


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