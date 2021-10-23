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    Kayseri'deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

    Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye Mahallesi'ndeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet bulundu.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 18:11
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    Kayseri'deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda yol üzerinde, yer altına doğal gaz borusu döşendiği sırada, insana ait olduğu belirtilen iskelet ile karşılaşıldı.

    İSKELET ÜZERİNE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, iskelet üzerinde çalışma başlattı.

    Kayseri deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı #1

    Kayseri deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı #2

    Kayseri deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı #3

    Kayseri deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı #4

    Kayseri deki kentsel dönüşüm alanından iskelet çıktı #5

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