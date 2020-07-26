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    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı

    Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı’nın Muğla'da işlettiği ‘Cüce’ adlı bar kapatılarak, duvarlarına boya ile ‘katil’ yazıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 14:09
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    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı

    Muğla'nın Ula ilçesinde 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, evli ve 1 çocuk babası olan Cemal Metin Avcı tarafından canavarca öldürüldü.

    Şüphelinin, bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği, ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

    Yaşanan vahşi cinayet Türkiye'yi yasa boğarken, Muğla merkezde ‘Cüce’ adlı bir bar işlettiği ortaya çıkan katil zanlısı Cemal Metin Avcı da tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

    BAR DUVARLARINA 'KATİL' YAZDILAR

    Yaşanan olayların ardından ise o bar kapatıldı. Kapatılan barın duvarlarına da boya ile "katil" yazıları yazıldı.

    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı #1

    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı #2

    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı #3

    Katil Cemal Metin Avcı'nın işlettiği bar kapatıldı #4

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