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    Katil 'yeni deliller sunacağım' dedi, Pınar Gültekin davası ertelendi

    Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.
    • 11.04.2022 - 15:39
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    Katil 'yeni deliller sunacağım' dedi, Pınar Gültekin davası ertelendi

    DHA'nın haberine göre Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

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