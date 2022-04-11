Katil 'yeni deliller sunacağım' dedi, Pınar Gültekin davası ertelendi

Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

DHA'nın haberine göre Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

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