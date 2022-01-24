Eski nişanlısı tarafından öldürülen 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız'ın, olay anına dair görüntüleri ortaya çıktı.Şüphelinin genç kadına kurşun yağdırdığı anlar kamerada ya yansıdı.

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, 'tasarlayarak öldürme', 'silahla yağmaya teşebbüs', 'silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

SİLAHLA HAVAYA ATEŞ EDECEĞİNİ, CİNNET GEÇİRİP NİŞANLISINI VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, "Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi. Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım" demişti.

Şüpheli Oktay Dönmez’in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız’ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız’ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

Katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın cinayet görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



KORKUNÇ CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız’ın Oktay Dönmez’in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.

Yıldız’ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez’in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız’ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez’in Yıldız’ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.

Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez’in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.