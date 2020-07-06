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    Kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar

    Güngören'de meydana gelen olayın ardından yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, polis evde kalan 3 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 10:16
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    Kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar #1

    İstanbul'un Güngören ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, aynı evde kalan dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Arkadaşları tarafından dövülen kişi, yardım için balkona çıktı.

    YARALI HASTANEYE, ARKADAŞLARI KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

    Ancak talihsiz adam, arkadaşları tarafından ikinci kattaki evin balkonundan atıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis de evdeki kişileri gözaltına aldı.

    Kavga ettikleri arkadaşlarını balkondan aşağı attılar #2

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