Euro
9.0491
0.14%
Dolar
7.4787
0.07%
Altın
441.8
-0.03%
Borsa
1.557
0%
Bitcoin
274.555
2.62%
EXEN Coin
17.12
5.67%
-6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli -6 C

    Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

    Kavga ettikleri 3 şahıs tarafından tüfekle vurulan iki kardeş yaralanırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

    Dün saat 20.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokakta duran Mehmet K. ve Ramazan K. kardeşler ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, iki kardeşe ateş açtı.

    YARALANDILAR

    Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet ve Ramazan K. kardeşlerin ifadesine başvurdu.

    ŞÜPHELİLERİ TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER

    Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi. 
    Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Samsun da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı #1

    Samsun da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir