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- Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı
Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı
Kavga ettikleri 3 şahıs tarafından tüfekle vurulan iki kardeş yaralanırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- DHA
- 19.01.2021 - 09:20
- Güncelleme : 19.01.2021 - 09:27
Dün saat 20.00 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde sokakta duran Mehmet K. ve Ramazan K. kardeşler ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, iki kardeşe ateş açtı.
YARALANDILAR
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet ve Ramazan K. kardeşlerin ifadesine başvurdu.
ŞÜPHELİLERİ TANIMADIKLARINI SÖYLEDİLER
Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.