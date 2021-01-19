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Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

Samsun'da tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

Kavga ettikleri 3 şahıs tarafından tüfekle vurulan iki kardeş yaralanırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.