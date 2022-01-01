- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü
Meteoroloji verileri, en fazla kar kalınlığının Kartalkaya'da olduğunu söylüyor. Uludağ, Erciyes ve diğer noktalarda da ölçüm yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 01.01.2022 - 15:18
- Güncelleme : 01.01.2022 - 15:19
Bazı tatilciler, yeni yıla kayak merkezlerinde girdi.
Kış mevsiminde kayak merkezlerine akın eden ziyaretçilerin ardından bu bölgelerde yoğunluk yaşanıyor.
EN FAZLA KAR KALINLIĞI KARTALKAYA'DA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartalkaya'nın yanı sıra kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 85, Kartepe'de 62, Hesarek'te 61, Hakkari'de 57 santimetre ölçüldü.
ULUDAĞ, ERCİYES, DAVRAZ...
Ayrıca Uludağ'da 46, Nemrut'ta 42, Erciyes ve Ovacık'da 35, Sarıkamış ve Ergan'da 31, Konaklı'da 30, Davraz'da 23, Yıldıztepe'de 21 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: