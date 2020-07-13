Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişinin kurtarılma anı, Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopterinin kamerasınca kaydedildi.

Altar A. (36) ile Onur C. (39), 11 Temmuz'da cankurtaran bulunmayan Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Seyrek Mahallesi Palamar mevkisinde denize girmiş, dalgaların büyümesi üzerine Altar A. güçlükle kayaların üzerine çıkarken, Onur C. ise gözden kaybolmuştu.

Kıyıda bekleyen kişinin yardım istemesi üzerine olay yerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Önleme Merkezine (KOSKEM) bağlı cankurtaran ekipleri ile Sahil Güvelik Komutanlığına ait helikopter sevk edilmişti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kayalıklarda mahsur kalan Altar A. helikopterle kurtarılmış, Onur C. de KOSKEM ekiplerince hareketsiz bulunarak denizden çıkarılmıştı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan Onur C, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan adamın kurtarılma anı ViDEO

KURTARILMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Altar A'nın sahil güvenlik helikopteri tarafından kurtarılma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, sahil güvenlik personelinin helikopterden halatla kayalıklara inmesi, Altar A'yı da alarak helikoptere çıkması yer alıyor.

FENALAŞTI

Kayıtlarda ayrıca, sahil güvenlik personelinin bu sırada fenelaşan Altar A'ya müdahale ederek, eliyle "İyi misin?” işareti yaptığı, başını öne doğru sallayarak cevap veren Altar A'nın sağlık personeline teslim edilmesi görülüyor.