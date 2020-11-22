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Kayaşehir'de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu

Kayaşehir'de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu

Yoldan çıkan otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.