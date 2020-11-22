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    Kayaşehir'de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu

    Yoldan çıkan otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle olası bir faciadan dönüldü. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 22.11.2020 - 15:08
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    Kayaşehir'de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu

    İstanbul Kayaşehir'de İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Sürüklenen otobüs yol kenarında boş bir araziye çakıldı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    CAN KAYBI YAŞANMADI

    Az sayıda yolcu bulunduğu öğrenilen otobüste yolcular yara almadan atlakırken, sürücü hafif yaralandı.

    Sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otobüsü kaldırma ve yol çalışmaları sürüyor.

    Kayaşehir de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu #1

    Kayaşehir de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu #2

    Kayaşehir de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu #3

    Kayaşehir de yoldan çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki boş araziye uçtu #4

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