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    Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk, 15 saatte bulundu

    Dün akşam saatlerinde kaybolan ve ihbar üzerine aranmaya başlayan 5 yaşındaki Kemal Menekşe, ekiplerin 15 saatlik çalışmasıyla bulundu.
    • DHA
    • 29.07.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 18:01
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    Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk, 15 saatte bulundu

    Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akifiye Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ailenin 5 yaşındaki oğulları Kemal Menekşe, dün saat 22.00 sıralarında kayboldu.

    Aile, Kemal’e ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.

    12 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

    Drone ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarla küçük Kemal, bugün saat 13.00 sıralarında, kaybolduğu noktadan 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisinde bulundu.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

    Kemal Menekşe, ambulansla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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