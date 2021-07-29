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- Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk, 15 saatte bulundu
Kahramanmaraş'ta kaybolan çocuk, 15 saatte bulundu
Dün akşam saatlerinde kaybolan ve ihbar üzerine aranmaya başlayan 5 yaşındaki Kemal Menekşe, ekiplerin 15 saatlik çalışmasıyla bulundu.
- DHA
- 29.07.2021 - 17:54
- Güncelleme : 29.07.2021 - 18:01
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akifiye Mahallesi'nde besicilikle uğraşan ailenin 5 yaşındaki oğulları Kemal Menekşe, dün saat 22.00 sıralarında kayboldu.
Aile, Kemal’e ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama çalışması başlattı.
12 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Drone ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarla küçük Kemal, bugün saat 13.00 sıralarında, kaybolduğu noktadan 12 kilometre uzaklıktaki Yelli Burun mevkisinde bulundu.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Kemal Menekşe, ambulansla götürüldüğü Andırın Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.