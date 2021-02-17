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    Kayıp doktor ölü olarak bulundu

    Bursa'da 15 saattir kayıp olan ve Uludağ'da aranan kalp cerrahının cesedi karla kaplı halde ormanlık alanda bulundu.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 01:30
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 01:37
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    Kayıp doktor ölü olarak bulundu

    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp damar cerrahı olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, sabah saat 08:00’de otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

    GİRMESİ GEREKEN AMELİYATA GİDİREMEDİ

    Saat 11:00’de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın’ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı.

    Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

    Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı.

    Kayıp doktor ölü olarak bulundu VİDEO

    Kayıp doktor ölü olarak bulundu #1

    50 KİŞİLİK GRUP TARAFINDAN ARANDI

    Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı.

    Arama faaliyetlerine AFAD’ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

    Kayıp doktor ölü olarak bulundu #2

    İKİ KOLUNA DAMAR YOLU AÇILMIŞTI

    Genç doktorun cansız bedenine aracından 1 kilometre uzaktaki ormanlık alanda ulaşıldı. Bir ağacın dibinde iki koluna da açtığı damar yolundan serumla kendini uyutan Yalçın’ın donarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

    Ekipler tarafından incelenen aracında da nasıl intihar edeceği dair bir not bulundu. Yalçın’ın aracında nasıl intihar edeceği bir not bulundu.

    Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Kayıp doktor ölü olarak bulundu #3

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