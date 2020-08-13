Kayseri Adliyesi'nde kavga: 2 yaralı

'Kasten yaralama' davası sonrası iki grup arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Adalet Sarayı'nda, Kocasinan ilçesine bağlı Elagöz Mahallesi'nde 'mera otlatma' yüzünden iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili 'kasten yaralama' davası görüldü.

Dava, eksiklerin giderilmesi için ertelenirken, taraflar arasında adliye içinde kavga çıktı.

DEMİR ÇUBUKLARLA SALDIRDILAR

Burada birbirine saldıran iki grup, daha sonra adliye dışında kavga etmeye devam etti. Adliyede görevli polisler ile çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği demir çubukların kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili 13 kişi gözaltına alınarak emniyee götürüldü.