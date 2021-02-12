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    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi

    Otoyol üzerinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Araç içindeki vatandaşlar, çevredekiler ve sağlık ekiplerinin çabaları ile yaralı olarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 12.02.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 16:20
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    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi

    Kayseri-Malatya karayolu Akmescit Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 38 AN 659, 38 VN 826 ve 38 TR  426 plakalı araçlar kaza yaptı. Kazada, 38 VN 826 plakalı araç şarampole devrilerek ters döndü, araçlarda bulunan Sadullah Ö., Ersin A., Özlem A., Esma S., Turan S., Muhammet S. ve Ahmet Y. yaralandı.

    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi VİDEO

    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi #1

    YARALIYI SAĞLIK EKİPLERİ ÇIKARDI

    Sağlık ekipleri, kazada ters dönen 38 VN 826 plakalı araçtaki yaralıyı da çıkararak sedye ile ambulansa koydu.

    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi #2

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi #3

    Kayseri-Malatya otoyolunda 3 araç birbirine girdi #4

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