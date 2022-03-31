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    Kayseri merkezli milyonluk tütün operasyonu

    Emniyet güçlerinin 5 ilde düzenlediği eş zamanlı kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 11:52
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    Kayseri merkezli milyonluk tütün operasyonu

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, sahte TAPDK bandrolleri ve cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

    5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Kayseri merkezli olarak Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliden 18'ini yakalayarak gözaltına aldı.

    Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

    17 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Operasyon da gözaltına alınan 17 kişi Kayseri'de geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, 1 kişi de gözaltına alındığı ilde adli mercilere çıkarıldı.

    Kayseri merkezli milyonluk tütün operasyonu #1


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