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Kayseri polisi torbacılara geçit vermedi: 22 kişi yakalandı

Kayseri polisi torbacılara geçit vermedi: 22 kişi yakalandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile kıskıvrak yakalandı.