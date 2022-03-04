Kayseri saldırısının faillerinden Ferhat Tekiner: Ben oto hırsızıyım

15 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olan ve Kuzey Irak'ta yakalanan PKK'lı Ferhat Tekiner, savunmasında terörle bağlantısı olmadığını söyleyince mahkeme başkanından tepki gördü.

Terör örgütü PKK, 2016 yılında Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsünü hedef alarak patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti.

Hain saldırı sonucu 15 askerimiz şehit düşmüş, 54 askerimiz de yaralanmıştı.

Saldırının planlayıcısı olan 'Kendal-Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, faillerden biri olan 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, geçen yıl Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

4 ŞÜPHELİYLE BERABER TUTUKLANDI

Kenan Çiçek'e eylemde kullanılan aracı çalarak teslim eden terörist olduğu belirlenen Tekiner ile ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

70 KEZ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Ferhat Tekiner'in de aralarında olduğu 5 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede sanıklardan Ferhat Tekiner ile daha önce ana dava dosyasında yargılanıp, beraat eden Barış K. ve Mehmet A. hakkında 15 kez 'kasten öldürme', 54 kez 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'devletin birliğini bozma ve azaltma' suçlarından 1'er kez olmak üzere 69 ve 1 kez de anayasal düzeni bozmak suçundan olmak üzere toplam 70'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 'örgüt üyeliği' suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Polis memuru M.Ö. hakkında, 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçluyu kayırma' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıklardan S.A. hakkında ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Bugün ise Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü.

Ferhat Tekiner duruşmaya SEGBİS ile cezaevinden katılırken, diğer sanıklar salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, ana dava dosyasının halen Yargıtay'da olduğunu, akıbetinin beklendiğini söyledi.

"TERÖRLE BAĞLANTIM YOK, OTO HIRSIZIYIM"

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten sanık Tekiner, "Geçmişimde terör ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Ben sadece oto hırsızıyım. Beni hamile eşim ile tehdit ettiler. Sınırı geçince de tutukladılar." dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ: KUZEY IRAK'A GEZMEYE Mİ GİTTİN

Mahkeme başkanı da Tekiner'in sözleri üzerine "Irak'ın kuzeyine turistik gezi amacıyla mı gittin?" sorusunu yöneltti.

Tekiner ise "Çalışmaya gitmiştim." cevabını verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuklu sanıklardan açıktaki polis memuru M.Ö. ise kendisinin terör örgütü ile yan yana anılmasının manevi olarak çok yıprattığını, örgüt ile hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için süre istemesi üzerine dosyanın duruşma savcısına tevdi edilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.