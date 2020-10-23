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    Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi

    Kayseri saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi

    2016 yılında 15 askerin şehit edildiği terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla yakalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 12:57
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    Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

    Hain saldırı sonucu 15 askerimiz şehit düşmüş, 54 kişi de yaralanmıştı.

    Yaşanan olayın ardından saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen 'Kendal-Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

    Saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Hakkında yakalama kararı bulunan faillerden biri daha yakalandı.

    MİT'TEN IRAK'TA OPERASYON

    PKK mensubu “Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in emniyet ile iş birliği içerisinde düzenlediği operasyonla yakalanarak Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

    Tekiner'in, Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu tespit edildi.

    Kayseri saldırısının faillerinden PKK lı Ferhat Tekiner, Türkiye ye getirildi #1

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