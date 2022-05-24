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- Kayseri Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
Kayseri Tomarza Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
Evinin önünde aracıı park ederken silahlı saldırıya uğrayan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 24.05.2022 - 12:55
- Güncelleme : 24.05.2022 - 13:13
İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, pazar gecesi kara yolu ile Kayseri’ye döndü.
İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı.
Başkan hafif yaralandı
Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken Belediye Başkanı Davut Şahin, ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı.
3 kişi gözaltına alındı
Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.
İHA'nın haberine göre, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.