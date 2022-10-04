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    Kayseri'de 100 bin lira nakit para çalan 3 şahıs yakalandı

    Kayseri’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; araç içerisinden banka kartları, kimlik belgesi ve 100 bin TL nakit parasının çalınması olayına karışan 3 şahıs yakalandı.
    • 04.10.2022 - 19:37
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    Kayseri'de 100 bin lira nakit para çalan 3 şahıs yakalandı

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan İlçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde araç içerisinden çanta, banka kartları, kimlik belgesi ve 100 bin TL nakit paranın çalınması olayı ile ilgili çalılma başlattı.

    Yapılan çalılmalarda olayın şüphelileri olarak tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

    Teknik inceleme sonucu yakayı ele verdiler

    Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleriyle ile yapılan teknik inceleme ve araştırmalar sonucunda M.C., N.Ç. ve O.K. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

    Daha önce 6 hırsızlık olayına karıştılar

    Öte yandan İHA'nın aktardığına göre yapılan incelemelerde şüphelilerin, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3’er tane olmak üzere daha önceden toplam 6 hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

    Kayseri de 100 bin lira nakit para çalan 3 şahıs yakalandı #1

    Kayseri de 100 bin lira nakit para çalan 3 şahıs yakalandı #2

    Kayseri de 100 bin lira nakit para çalan 3 şahıs yakalandı #3


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