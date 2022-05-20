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    Kayseri'de 100 milyon TL'lik vurguna 5 tutuklama

    Açtıkları oto alım satım şirketinde piyasaya güven vererek vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde eden baba ve 3 oğlunun da aralarında bulunduğu 6 kişiden 5'i tutuklandı.
    • 20.05.2022 - 17:53
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    Kayseri'de 100 milyon TL'lik vurguna 5 tutuklama

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.Y. (58) ve oğulları G.Y. (30), A.Y. (20) ve S.Y.'nin (32) Kocasinan ilçesinde oto alım satım üzerine faaliyet gösteren bir şirket açarak ilk önce piyasada güven sağladıklarını öğrendi.

    Ekipler, baba ve 3 oğlunun son aylarda yapmış oldukları ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satım hususlarında ödemeleri aksatmak suretiyle vatandaşlardan 100 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

    Kaçacaklardı

    Şüphelilerin kaçacağını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi, 4’ünü de gözaltına aldı.

    Operasyonda yapılan aramada 787 bin TL, 10 bin euro, bin 372 adet araç satış sözleşmesi, 107 adet tapu, 70 adet çek, 1 adet ruhsatsız tabanca ile ajandalar ve dijital materyaller ele geçirildi.

    300 milyon TL'yi bulabilir

    Yapılan incelemede il içinden ve dışından yaklaşık 200 müştekinin daha olabileceği değerlendirilirken, haksız kazançla elde edilen miktarın 300 milyon TL civarında olabileceği belirtildi.

    Sağlık kontrolünden geçiren baba ve 3 oğlu, emniyete götürüldü.

    Kayseri de 100 milyon TL lik vurguna 5 tutuklama #1

    2 kişi daha gözaltına alındı

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, baba ve 3 oğlu ile beraber 2 kişinin daha vatandaşları dolandırdığını tespit etti.

    Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.

    5 dolandırıcı tutuklandı

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilenlerden G.Y., S.Y., A.Y., F.K. ve Ö.T. tutuklanırken; R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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