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    Kayseri'de 11'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 03.05.2021 - 20:55
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    Kayseri'de 11'inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

    Sakarya Mahallesi Sarıçemen Sokak'ta bulunan 13. katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, Yusuf Eymen A. (4) 11. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.

    4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Eymen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

    AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Bu sırada küçük Yusuf’un ailesi sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de 11 inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #1

    Kayseri de 11 inci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti #2

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