- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis
Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis
Mahalle arasındaki tuvalette 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki sapık, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
- 16.04.2021 - 17:56
Kayseri’de N.G. (40), para verme vaadiyle mahalle arasında bulunan tuvalete götürdüğü 13 yaşındaki erkek çocuğu E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu.
Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan N.G., tutuklandı.
N.G. için bugün mahkemeden karar çıktı.
20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI
Cinsel istismar zanlısı, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.
Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.