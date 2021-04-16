Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0688
0.77%
Altın
461.25
1.53%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
497.999
-1.58%
EXEN Coin
28.24
3.25%
13ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 13 C

    Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

    Mahalle arasındaki tuvalette 13 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 40 yaşındaki sapık, 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 17:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

    Kayseri’de N.G. (40), para verme vaadiyle mahalle arasında bulunan tuvalete götürdüğü 13 yaşındaki erkek çocuğu E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu.

    Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan N.G., tutuklandı.

    N.G. için bugün mahkemeden karar çıktı.

    20 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

    Cinsel istismar zanlısı, Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

    Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir