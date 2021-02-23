Kayseri'de 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden İranlıya 3 yıl 4 ay hapis

13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizden yargılanan İranlı zanlı, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zanlı, tehdit suçundan ise 5 ay ceza aldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu yargılanan sanık Rama Kamolina ile 13 yaşındaki mağdur A.E.M.'nin annesi Mojgün E.M. hazır bulundu.

"EVLENECEKTİK"

Yapılan yargılamada sanık Rama Kamolina, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kesinlikle ne tecavüz ettim ne de tehdit ettim. Sadece annesini ‘Kızına dikkat et, erkeklerle dolaşıyor, yabancı ülkedeyiz başımıza iş gelebilir’ diye uyardım. A.E.M. kızım gibi Mojgan E.M. ise eşim gibiydi, biz evlenecektik. Eğer tehdit etseydim Mojgan'ı uyarıp kızına test yaptır demezdim. Onlar bunu bahane ederek, bana iftira atıyorlar." dedi.

“KORKTUĞU İÇİN ANLATAMADI”

Anne Mojgan E.M. ise, "Kızım korktuğu için bir şey anlatamadı. Sanık bir yıl önce evimizi ayırmamak için beni bileğimden bıçaklamıştı." dedi.

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonrasında Rama Kamolina'ya cinsel tacizden 3 yıl 4 ay ve tehdit suçundan 5 ay hapis cezası verdi.